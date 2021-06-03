Оздоев отреагировал на слухи об уходе в "Динамо"

Фото твиттер "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев дал комментарий по поводу своего будущего.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист может перейти из питерского клуба в московское "Динамо".

"По поводу информации об интересе "Динамо" ничего не скажу. Я нахожусь в сборной, где полностью сконцентрирован на Евро. А потом, я игрок "Зенита" и мне нечего сказать", - сказал хавбек.

В минувшем сезоне Оздоев сыграл за "Зенит" 35 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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