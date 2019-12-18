Оздоев поделился мнением об оскорблениях в адрес Дзюбы

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Оздоев поделился мнением об оскорблениях в адрес Дзюбы

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев высказался по поводу оскорблений нападающего Артема Дзюбы. Об этом пишет "Чемпионат".

"Это была ужасно неприятная ситуация для всей команды. Мы с Дзюбой хорошо общаемся. Я ему сказал, что не стоит из-за этого заводиться. Жизнь течёт, есть люди, которые тебя не любят. Надо это принимать. Хотя всем было неприятно слышать это. Нет разницы, про кого были эти кричалки, - мы одна команда. А тут это было в сторону нашего капитана. Это несправедливо и некрасиво", - сказал Оздоев.

Напомним, что впервые кричалка "Дзюба, Дзюба, иди *****" прозвучала во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России.

Затем подобный инцидент произошёл на игре "Урал" - "Спартак", а апогеем стала напряжённая обстановка вокруг поединка "Зенит" - "Спартак". Чтобы избежать скандальных лозунгов, правоохранители в качестве профилактической работы задержали десятки фанатов "красно-белых", а на стадионе использовались глушилки.

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