Оздоев поделился впечатлениями от матча ЛЧ с "РБ Лейпциг"

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Оздоев поделился впечатлениями от матча ЛЧ с "РБ Лейпциг"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "РБ Лейпцигом" (1:2). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Сегодня был интересный матч, особенно второй тайм. Думаю, мы играли сегодня неплохо, если не брать в расчет некоторые моменты. Что делать в ответной игре нам тренерский штаб подскажет, что делать. Дай Бог, выиграем", - сказал Оздоев.

"Лейпциг" лидирует в группе G, набрав 6 очков, у "Зенита" 4 балла и 2 позиция.

5 ноября команды сыграют в Петербурге в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Начало встречи - в 20:55.

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