Оздоев показал, как играет с сыном в футбол

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев в инстаграме показал, как играет с сыном в настольный футбол.

"У нас каждый день дерби двух столиц. "Зенит", выбирает только вас", - написал Оздоев.

В этом сезоне 27-летний футболист участвовал в 17 матчах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.

За всю карьеру Оздоев выступал в "Локомотиве", "Рубине" и "Зените".

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