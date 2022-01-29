Оздоев попрощался с Азмуном. Иранец ответил
Фото инстаграм Магомеда Оздоева
Полузащитник питерского "Зенита" Магомед Оздоев опубликовал прощальный пост в инстаграме, посвящённый форварду Сердару Азмуну.
Напомним, что иранец близок к уходу в "Байер". Стороны уже заключили контракт до 2027 года, однако пока непонятно, когда футболист сменит команду - зимой или летом.
"Следуй за мечтой. Я буду скучать по тебе, колхозник", - написал Оздоев.
"Все игроки, тренеры и колхозные фанаты "Зенита" навсегда в моём сердце", - ответил Азмун в комментариях.
Не пропустите: Оздоев прокомментировал своё будущее в "Зените". | http://soccernews.ru
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