Оздоев попрощался с Азмуном. Иранец ответил

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Оздоев попрощался с Азмуном. Иранец ответил

Фото инстаграм Магомеда Оздоева

Полузащитник питерского "Зенита" Магомед Оздоев опубликовал прощальный пост в инстаграме, посвящённый форварду Сердару Азмуну.

Напомним, что иранец близок к уходу в "Байер". Стороны уже заключили контракт до 2027 года, однако пока непонятно, когда футболист сменит команду - зимой или летом.

"Следуй за мечтой. Я буду скучать по тебе, колхозник", - написал Оздоев.

"Все игроки, тренеры и колхозные фанаты "Зенита" навсегда в моём сердце", - ответил Азмун в комментариях.

Не пропустите: Оздоев прокомментировал своё будущее в "Зените". | http://soccernews.ru
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