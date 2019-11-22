Оздоев поставил оценку выступлению сборной России в квалификации Евро-2020

Теги магомед оздоевзенит санкт-петербургроссия

Оздоев поставил оценку выступлению сборной России в квалификации Евро-2020

Полузащитник "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев оценил отборочный цикл Евро-2020 для своей национальной команды.

"Я бы оценил его на "пятёрку". Потому что основная задача выхода в финальную часть континентального первенства была решена. А это самое главное, когда удаётся добиться ключевой цели", - сказал Оздоев.

Напомним, что россияне победили в 8 матчах из 10, проиграв при этом дважды сборной Бельгии.

В групповом этапе Евро-2020 российская национальная команда сыграет с Бельгией, Данией и Уэльсом или Финляндией.

Не пропустите: Оздоев оценил группу сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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