Оздоев повел итоги года и назвал цели "Зенита"

Теги магомед оздоевзенит санкт-петербург

Оздоев повел итоги года и назвал цели "Зенита"Хавбек "Зенита" Магомед Оздоев кратко подвел итоги уходящего года и назвал главную цель своей команды в 2021 году.

"В этом году мы провели много запоминающихся игр. Хочу отметить, конечно, домашнюю победу над "Спартаком". Это был один из лучших матчей. То, что мы взяли трэбл - нечто невероятное! Наша цель на следующий год - повторить это достижение.

Хочу также назвать лучшего игрока в 2020 году. Мне кажется, что им стал Артем Дзюба. Зато я забил самый лучший гол - в Сеперкубке!)

Хочу пожелать болельщикам здоровья. Им и их семьям. Этот год был очень тяжелый для всех, – приводит слова Оздоева Sport24.ru.

Читать также: Радимов высказался о провале "Зените" в Лиге Чемпионов | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Marca назвала лучших игроков года. Месси только 10-й

Marca назвала лучших игроков года. Месси только 10-й

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов