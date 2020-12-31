Оздоев повел итоги года и назвал цели "Зенита"
Хавбек "Зенита" Магомед Оздоев кратко подвел итоги уходящего года и назвал главную цель своей команды в 2021 году.
"В этом году мы провели много запоминающихся игр. Хочу отметить, конечно, домашнюю победу над "Спартаком". Это был один из лучших матчей. То, что мы взяли трэбл - нечто невероятное! Наша цель на следующий год - повторить это достижение.
Хочу также назвать лучшего игрока в 2020 году. Мне кажется, что им стал Артем Дзюба. Зато я забил самый лучший гол - в Сеперкубке!)
Хочу пожелать болельщикам здоровья. Им и их семьям. Этот год был очень тяжелый для всех, – приводит слова Оздоева Sport24.ru.
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