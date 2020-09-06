Оздоев прокомментировал победу сборной России над командой Венгрии в Лиги наций

Хавбек сборной России Магомед Оздоев поделился эмоциями после победного матча над командой Венгрии (3:2) в Лиги наций.

"Пропустили неожиданный гол. Вели 3:0 спокойно, давалась игра, без особых моментов у соперника и гол неожиданный. Чуть-чуть усталость накопилась. Самое главное, что довели игру до победы и могли еще забить. В следующих играх нужно исправляться, чтобы дожимать в таких моментах соперника до конца", - сказал Оздоев в эфире телеканала "Матч ТВ".

Отметим сборная Россия выиграла 10 из 11 последних матчей с общим счетом 38:8.

Благодаря победе Россия возглавила турнирную таблицу группы 3 в дивизионе В. Венгрия занимает вторую позицию.

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