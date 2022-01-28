Оздоев прокомментировал своё будущее в "Зените"
Фото твиттер "Зенита"
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев не дал однозначный ответ на вопрос о продлении контракта с клубом.
Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает ближайшим летом.
"Переговоры с "Зенитом" идут, думаю, в ближайшее время определюсь со своим будущим. Думаю, всё закончится так, как должно закончиться, как предначертано судьбой. Выбор всегда остаётся за человеком, я сделаю тот выбор, который в первую очередь пойдёт на пользу моей семье, чтобы моим близким было комфортно. Я уже зрелый, состоявшийся футболист, поэтому сейчас мне хочется, чтобы нас всех всё устроило", - сказал хавбек.
29-летний Оздоев в текущем сезоне из-за серьёзной травмы сыграл за "Зенит" всего 6 матчей и забил 1 гол.
Не пропустите: Адамов прокомментировал свой переход в "Зенит". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Лацио" не теряет надежд подписать Миранчука
-
Кокорин должен был вернуть 500 тысяч евро за слабую результативность в "Спартаке"
-
Юрист "Спартака": "Расписка Газизова взята им со стола Федуна. С ним надо быть осторожным"
-
Зарема - о Газизове: "Полный ноль"
-
Официально: сборная Польши продолжает переговоры с Шевченко
Лента новостей
-
Оздоев прокомментировал своё будущее в "Зените"
-
Газизов ответил на обвинения Заремы
-
"Лацио" не теряет надежд подписать Миранчука
-
"Ростов" обидно уступил "Штутгарту" в товарищеском матче
-
Кокорин должен был вернуть 500 тысяч евро за слабую результативность в "Спартаке"
-
"Монако" назвал "Реалу" цену на Тчуамени
-
Зарема сравнила Газизова с "жвачкой, прилипшей к подошве"
-
"Ливерпуль" близок к приобретению колумбийского вингера
-
Газизов ответил юристу "Спартака" по поводу расписки, взятой со стола Федуна
-
Кристенсен огласил "Челси" свои требования по зарплате
-
Юрист "Спартака": "Расписка Газизова взята им со стола Федуна. С ним надо быть осторожным"
-
Крыховяк жёстко раскритиковал экс-тренера сборной Польши Соузу
-
Зарема - о Газизове: "Полный ноль"
-
Масиас не перейдёт в ЦСКА
-
"Ювентус" анонсировал трансфер Влаховича
-
Фанаты "Крыльев Советов" присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID
-
Хендрикс оценил период карьеры в "Спартаке"
-
Вратарь "Ливерпуля" ушёл в аренду в клуб пятого английского дивизиона
-
Гендиректор "Аталанты" сделал заявление о будущем Миранчука в клубе
-
Шота Арвеладзе возглавил английскую команду