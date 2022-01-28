Оздоев прокомментировал своё будущее в "Зените"

Фото твиттер "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев не дал однозначный ответ на вопрос о продлении контракта с клубом.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает ближайшим летом.

"Переговоры с "Зенитом" идут, думаю, в ближайшее время определюсь со своим будущим. Думаю, всё закончится так, как должно закончиться, как предначертано судьбой. Выбор всегда остаётся за человеком, я сделаю тот выбор, который в первую очередь пойдёт на пользу моей семье, чтобы моим близким было комфортно. Я уже зрелый, состоявшийся футболист, поэтому сейчас мне хочется, чтобы нас всех всё устроило", - сказал хавбек.

29-летний Оздоев в текущем сезоне из-за серьёзной травмы сыграл за "Зенит" всего 6 матчей и забил 1 гол.

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