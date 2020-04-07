Оздоев раскритиковал жителей Санкт-Петербурга за несоблюдение правил карантина
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев подверг критике жителей Санкт-Петербурга за несоблюдение правил карантина, который был введен в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19.
"А мне интересно, в Питере есть самоизоляция?! Столько машин и людей из окна я видел всегда. В такую минуту людям нужно понимать, что происходит и быть ответственными", – написал Оздоев в своем Twitter.
Напомним, что вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В настоящее время вирусом заразились более 1 миллиона 300 тысяч человек. Число умерших превысило 74 тысячи человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20