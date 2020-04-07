Оздоев раскритиковал жителей Санкт-Петербурга за несоблюдение правил карантина

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Оздоев раскритиковал жителей Санкт-Петербурга за несоблюдение правил карантина

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев подверг критике жителей Санкт-Петербурга за несоблюдение правил карантина, который был введен в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19.

"А мне интересно, в Питере есть самоизоляция?! Столько машин и людей из окна я видел всегда. В такую минуту людям нужно понимать, что происходит и быть ответственными", – написал Оздоев в своем Twitter.

Напомним, что вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В настоящее время вирусом заразились более 1 миллиона 300 тысяч человек. Число умерших превысило 74 тысячи человек.

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sma_bogdanov

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