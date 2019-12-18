Оздоев рассказал, что думает о Кокорине

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Оздоев рассказал, что думает о Кокорине

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал, что думает об одноклубнике Александре Кокорине, который около года провёл под арестом. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Сейчас Кокорин чувствует себя великолепно. Уровень у него всегда был в порядке. А я всегда считал его хорошим игроком и парнем, вне зависимости от всех этих событий. Все допускают ошибки. Он прекрасно понял, что он совершил. Понял, что сделал больно, в первую очередь не себе, а близким", - сказал Оздоев.

Напомним, что Кокорин с октября 2018-го по сентябрь 2019 года находился за решёткой - сначала в СИЗО, а затем в исправительной колонии.

После освобождения игрок заключил контракт с "Зенитом", но РФС отказался дозаявлять форварда до зимнего перерыва.

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