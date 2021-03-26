Оздоев рассказал, как в "Зените" относятся к шуткам Дзюбы
Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о том, как в петербургском клубе относятся к шуткам нападающего команды Артема Дзюбы.
"Скажу честно: "Зенит" живет на этом! Потому что в какой-то напряженный момент его шутка расслабляет команду. В коллективе всегда должен быть человек, который разрядит обстановку", - приводит слова Оздоева "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне 28-летний Оздоев провел за "Зенит" 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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