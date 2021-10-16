Оздоев рассказал, когда оправится от травмы
Фото: инстаграм Оздоева/Автор неизвестен
Хавбек петербургского "Зенита" Магомед Оздоев поделился информацией о своем восстановлении.
— Что все-таки у вас за травма?
— Всей терминологии не знаю, но сразу сказали, что восстанавливаться придется долго. Сначала были мысли, что, возможно, потребуется операция. В связи с этим хотел бы сказать большое спасибо нашему "Зенитовскому" доктору Михаилу Гришину — он убедил меня, что все нормально и надо по максимуму попытаться обойтись без операционных вмешательств. Зная, какой он специалист, скольких людей восстановил, ответил: "Я вам доверяю, буду делать то, что вы говорите".
— Тогда в матче с "Химками" не было ощущения, что у вас серьезная травма. А как вам показалось?
— Я сразу почувствовал, что уже все. Никогда раньше не было таких ощущений. И такой травмы в карьере тоже. Но все когда-то бывает в первый раз.
— Болельщики спрашивают — когда вернетесь на поле?
— Часто, в том числе на стадионе, пытаюсь говорить, как есть. Потому что не могу назвать точные сроки. Врачи знают лучше. Надеюсь в ноябре уже быть в общей группе. Сроки возвращения всегда дают с запасом, и я сам такого же мнения. При этом, считаю, надо будет себя ощущать не на сто, а на сто сорок процентов. Самое тяжелое в таких травмах — получить рецидив. Поэтому хочется полноценно восстановиться", — приводит слова Оздоева "Матч ТВ".
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