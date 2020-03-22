Оздоев рассказал, о чем он думал во время теста на коронавирус

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Оздоев рассказал, о чем он думал во время теста на коронавирус

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев прокомментировал введение карантина из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

"Незапланированный перерыв оказался совсем некстати. "Зенит" как раз набрал хорошую форму. После зимы надо было провести несколько игр, чтобы войти в ритм — так всегда бывает. Но раз так произошло, ничего не поделаешь. Значит, другого выхода не было. Человеческая жизнь, здоровье, конечно, важнее всего остального. Ко всему отношусь с пониманием. С учетом возникших проблем люди сейчас должны действовать как одно целое, единый организм", - приводит слова Оздоева "Матч ТВ".

Также хавбек рассказал, о чем он думал во время теста на коронавирус.

"Я абсолютно не нервничал, когда три дня ждал результатов теста на коронавирус. Симптомы болезни известны, мы знали, что их ни у кого из нас нет. Ни в команде, ни дома. Это значит, что все мы подошли к ситуации ответственно", - добавил футболист.

Напомним, что чемпионат России приостановлен до 10 апреля. Впрочем, возобновление турнира в эту дату маловероятно.

Не пропустите: "Зенит" продлил карантин из-за коронавируса. | http://soccernews.ru

 
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