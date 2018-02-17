Оздоев рассказал о первой тренировке в "Зените"
Новичок "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о первой тренировке в питерской команде.
"Первая тренировка была очень интенсивная. После многих перелётов было чуть-чуть тяжеловато, но справились. Манчини пожелал удачи, сказал, чтобы хорошо работал" - цитирует Оздоева официальный твиттер "сине-бело-голубых".
Ранее поделился первыми впечатлениями от пребывания в "Зените" другой новичок клуба из Санкт-Петербурга Эльмир Набиуллин. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|Краснодар
|20
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|20
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|Уфа
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|7
|Ахмат
|20
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|Урал
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|20
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|Рубин
|20
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|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
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|20
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