Оздоев рассказал о первой тренировке в "Зените"

Новичок "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о первой тренировке в питерской команде.

"Первая тренировка была очень интенсивная. После многих перелётов было чуть-чуть тяжеловато, но справились. Манчини пожелал удачи, сказал, чтобы хорошо работал" - цитирует Оздоева официальный твиттер "сине-бело-голубых".

Ранее поделился первыми впечатлениями от пребывания в "Зените" другой новичок клуба из Санкт-Петербурга Эльмир Набиуллин. | http://soccernews.ru