Оздоев рассказал о первой тренировке в "Зените"

Теги зенит санкт-петербургмагомед оздоев

Оздоев рассказал о первой тренировке в "Зените"

Новичок "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о первой тренировке в питерской команде.

"Первая тренировка была очень интенсивная. После многих перелётов было чуть-чуть тяжеловато, но справились. Манчини пожелал удачи, сказал, чтобы хорошо работал" - цитирует Оздоева официальный твиттер "сине-бело-голубых".

Ранее поделился первыми впечатлениями от пребывания в "Зените" другой новичок клуба из Санкт-Петербурга Эльмир Набиуллин. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов