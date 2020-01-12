Оздоев рассказал о подготовке "Зенита" ко второй половине сезона

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал, как команда готовится ко второй половине сезона.

"Успел соскучиться. Прежде всего - по партнерам, они мои друзья! Сейчас нам нужно как можно лучше начать весенний отрезок сезона, а для этого нужно хорошо потрудиться на сборах", - сказал Оздоев.

Напомним, что по итогам 19 туров "Зенит" уверенно лидирует в РПЛ, набрав 45 очков.

В рамках товарищеских матчей "сине-бело-голубые" встретятся с командой КуПС и "Ред Буллом".

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