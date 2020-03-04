Оздоев рассказал о самом запоминающемся подарке от фанатов "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о самом интересном подарке, который вручали ему фанаты сине-бело-голубых, передает "Матч ТВ".

"Наверное, самый необычный подарок был перед игрой с "Фенербахче", когда я впервые увидел, что город живет футболом, командой. Они сделали огромный коридор с файерами. Это было безумно круто. А потом еще поддержка на стадионе - тебя несли на руках. В Питере умеют удивлять", - сказал футболист.

Сегодня, 4 марта, "Зенит" в гостях сыграет с "Ахматом". Начало - в 18:00 (мск).

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