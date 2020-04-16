Оздоев рассказал, почему он не танцевал свадебный танец с женой

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал, что у него не было свадебного танца с женой из-за ингушских традиций.

"У нас есть свои национальные танцы - их я не особо умею танцевать, хотя большинство моих друзей ходили на курсы. Но я всегда говорил, что у меня нет времени на это. Свадебного танца с женой не было. У нас не бывает танцев - в нашей культуре муж не танцует с супругой", – сказал Оздоев в интервью пресс-службе петербургского клуба.

Оздоев выступает за "Зенит" с февраля 2018 года. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел за петербургский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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