Оздоев: "Разницы между нынешним Кокориным и бывшим не заметил"
Полузащитник сборной России Магомед Оздоев высказался о прогрессе в игре своего партнера по команде Александра Кокорина.
"Что касается возвращения в сборную Кокорина, то думаю, каждый гражданин России радуется за игрока, который начал забивать. Это хорошо и для самого футболиста, и для сборной. Так что мы только рады. На тренировках не заметил особой разницы между нынешним Кокориным и прежним. Я всегда знал, что он - хороший, сильный футболист", - цитирует 24-летнего хавбека чемпионат.com.
Напомним, о прогрессе Кокорина также высказался Мутко. | soccernews.ru
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