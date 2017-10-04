Оздоев: "Разницы между нынешним Кокориным и бывшим не заметил"

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев высказался о прогрессе в игре своего партнера по команде Александра Кокорина.

"Что касается возвращения в сборную Кокорина, то думаю, каждый гражданин России радуется за игрока, который начал забивать. Это хорошо и для самого футболиста, и для сборной. Так что мы только рады. На тренировках не заметил особой разницы между нынешним Кокориным и прежним. Я всегда знал, что он - хороший, сильный футболист", - цитирует 24-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, о прогрессе Кокорина также высказался Мутко. | soccernews.ru