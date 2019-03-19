Оздоев: "Сейчас самое главное - добиться положительного результата в двух матчах за сборную"
Полузащитник сборной России и "Зенита" Магомед Оздоев рассказал, что чувствует, возвращаясь в сборную России. Футболист также отметил, что уже не думает о матче сине-бело-голубых со "Спартаком" (1:1).
"После ЧМ-2018 изменения есть, потому что парни с тренерским штабом проделали огромную работу и впервые в истории добились такого результата. Для нашей страны это великолепно. К сборной все повернулись. Была тяжелая ситуация, было не очень приятно. А требования остались те же, что и до чемпионата мира.
Матч "Спартак" - "Зенит" закончился, все забыто. Сейчас самое главное - добиться положительного результата в двух матчах за сборную", - сказал Оздоев.
Напомним, 21 марта состоится первый матч национальной команды с Бельгией, а спустя 3 дня Россия встретится с Казахстаном.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11