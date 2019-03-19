Оздоев: "Сейчас самое главное - добиться положительного результата в двух матчах за сборную"

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Оздоев: "Сейчас самое главное - добиться положительного результата в двух матчах за сборную"

Полузащитник сборной России и "Зенита" Магомед Оздоев рассказал, что чувствует, возвращаясь в сборную России. Футболист также отметил, что уже не думает о матче сине-бело-голубых со "Спартаком" (1:1). 

"После ЧМ-2018 изменения есть, потому что парни с тренерским штабом проделали огромную работу и впервые в истории добились такого результата. Для нашей страны это великолепно. К сборной все повернулись. Была тяжелая ситуация, было не очень приятно. А требования остались те же, что и до чемпионата мира.

Матч "Спартак" - "Зенит" закончился, все забыто. Сейчас самое главное - добиться положительного результата в двух матчах за сборную", - сказал Оздоев.

Напомним, 21 марта состоится первый матч национальной команды с Бельгией, а спустя 3 дня Россия встретится с Казахстаном.

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