Оздоев сообщил о восстановлении после серьёзной травмы

Фото твиттер "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев готов вернуться в строй после 2,5-месячной паузы, обусловленной травмой.

"Вчера был первый выход на поле за 2,5 месяца. Это было прекрасно. Люблю запах газона", - написал Оздоев в твиттере.

В конце июля у футболиста диагностировали растяжение связок коленного сустава.

Следующий матч "Зенит" проведёт 16 октября. В рамках 11-го тура РПЛ команда сыграет с тульским "Арсеналом".

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