Оздоев: "Спартак" - чемпион? Был когда-то"

Полузащитник питерского "Зенита" Магомед Оздоев пообщался с подписчиками в инстаграме.

Один из фолловеров написал: "Спартак" - чемпион", на что футболист отреагировал фразой: "Был когда-то".

Напомним, что "красно-белые" в последний раз выигрывали РПЛ в сезоне 2016/17.

"Зенит" является действующим чемпионом России и лидером текущего розыгрыша Премьер-лиги.

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