Оздоев: "Спартак" - чемпион? Был когда-то"
Полузащитник питерского "Зенита" Магомед Оздоев пообщался с подписчиками в инстаграме.
Один из фолловеров написал: "Спартак" - чемпион", на что футболист отреагировал фразой: "Был когда-то".
Напомним, что "красно-белые" в последний раз выигрывали РПЛ в сезоне 2016/17.
"Зенит" является действующим чемпионом России и лидером текущего розыгрыша Премьер-лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20