Оздоев травмировался в первом матче нового сезона
Фото: инстаграм Оздоева
Хавбек "Зенита" Магомед Оздоев травмировался в игре 1-го тура РПЛ против "Химок".
Футболист покинул поле на 10-й минуте встречи. Вместо него вышел Кирилл Кравцов.
В прошлом сезоне Оздоев провел 35 игр, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.
Отметим, что игрок также выступал на Евро-2020 в составе сборной России.
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