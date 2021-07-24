Оздоев травмировался в первом матче нового сезона

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Оздоев травмировался в первом матче нового сезонаФото: инстаграм Оздоева

Хавбек "Зенита" Магомед Оздоев травмировался в игре 1-го тура РПЛ против "Химок".

Футболист покинул поле на 10-й минуте встречи. Вместо него вышел Кирилл Кравцов.

В прошлом сезоне Оздоев провел 35 игр, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

Отметим, что игрок также выступал на Евро-2020 в составе сборной России.

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