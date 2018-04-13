Оздоев: "В 17 лет я мог перейти в "Шальке"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал, что в юном возрасте его приглашал немецкий "Шальке".

"Контракт с "Тереком" у меня закончился, и захотелось почувствовать другой уровень, посмотреть, как развивается футбол в другой стране. Я приехал в "Динамо" Киев, после просмотра подписал контракт. Полгода был в команде, и все это время боролся за то, чтобы мне разрешили играть на территории Украины. По правилам РФС я не мог до 18 лет играть в команде другой страны. В этом была загвоздка. Потом я попробовал перейти в "Шальке" - немцы обратили на меня внимание на динамовском сборе. В Гельзенкирхене мне пообещали, что все организуют. Я провел товарищеский матч против ПСВ за U-23, Магат посмотрел кассету и сказал, что можно подписывать контракт: давайте документы. Документов нет. Мне предложили остаться в клубе и дождаться, когда исполнится 18 лет, но мы с папой решили, что в этом нет смысла, и вернулись в Россию. Тем более что позвонил Семин: "Вы что, с головой не дружите? Куда вы поехали?" Так я оказался в "Локомотиве", - приводит слова Оздоева официальный сайт клуба.

Напомним, что хавбек перешел в "Зенит" этой зимой из "Рубина" за 3,3 миллиона евро.

В этом сезоне 25-летний Оздоев провел за петербургский клуб 3 матча.

Не пропустите: "Зенит" прокомментировал слухи об отставке Миллера. | http://soccernews.ru