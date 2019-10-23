Оздоев в 2018 году отказал "Вердеру"

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Оздоев в 2018 году отказал "Вердеру"

Полузащитник питерского "Зенита" Магомед Оздоев имел предложение от "Вердера", но отказал бременскому клубу.

"В прошлом году Магомед мог перейти в "Вердер", но отказался. Лучше родной страны ничего нет", - сказал отец футболиста Мустафа.

Оздоев выступает за "Зенит" с февраля 2018 года, сыграл 44 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Контракт хавбека с "сине-бело-голубыми" рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

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