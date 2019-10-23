Оздоев в 2018 году отказал "Вердеру"
Полузащитник питерского "Зенита" Магомед Оздоев имел предложение от "Вердера", но отказал бременскому клубу.
"В прошлом году Магомед мог перейти в "Вердер", но отказался. Лучше родной страны ничего нет", - сказал отец футболиста Мустафа.
Оздоев выступает за "Зенит" с февраля 2018 года, сыграл 44 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
Контракт хавбека с "сине-бело-голубыми" рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.
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|М
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|Вольфсбург
|8
|16
|3
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|8
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|Боруссия Дортмунд
|8
|15
|5
|РБ Лейпциг
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|15
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|Фрайбург
|8
|14
|7
|Шальке
|8
|14
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|14
|9
|Байер Леверкузен
|8
|14
|10
|Герта
|8
|11
|11
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|Вердер Бремен
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|Фортуна Дюссельдорф
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|14
|Унион Берлин
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|Кельн
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|Аугсбург
|8
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|18
|Падерборн
|8
|1