Фото: инстаграм Магомеда Оздоева/Автор неизвестен

Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев в третий раз стал отцом.

"Ну, что, поздравляю тебя сынок с приходом в этот мир. Придется тебе терпеть подзатыльники от старшего брата, как я терпел", — написал Оздоев в своем твиттере.

29-летний Оздоев женат на Маргарите Муслимовой. Ранее у них родился мальчик Тимур (2 сентября 2015 года ) и девочка Аиша (19 февраля 2018 года).

В нынешнем сезоне Оздоев провел за "Зенит" два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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