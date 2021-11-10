Оздоев в третий раз стал отцом
Фото: инстаграм Магомеда Оздоева/Автор неизвестен
Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев в третий раз стал отцом.
"Ну, что, поздравляю тебя сынок с приходом в этот мир. Придется тебе терпеть подзатыльники от старшего брата, как я терпел", — написал Оздоев в своем твиттере.
29-летний Оздоев женат на Маргарите Муслимовой. Ранее у них родился мальчик Тимур (2 сентября 2015 года ) и девочка Аиша (19 февраля 2018 года).
В нынешнем сезоне Оздоев провел за "Зенит" два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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