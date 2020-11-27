Оздоев встал на защиту Черчесова
Полузащитник "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев вступился за наставника национальной команды Станислава Черчесова.
"Честно говоря, стараюсь не читать того, что сейчас пишут СМИ о сборной России – просто потому, что кроме удивления и возмущения это ничего не вызывает. Станислав Саламович имеет полное право говорить об игроках сборной то, что считает необходимым. Он делает это и в личных беседах, и отвечая на вопросы журналистов. Если футболист по каким-то причинам не показывает максимума, то должен не обижаться, а покопаться в себе.
Уверен, что все ребята из сборной меня поддержат. Я сам допустил ошибку в матче с Турцией, из-за которой, возможно, мы потерпели поражение. И что мне теперь, обиженного из себя строить? У нас есть квалифицированный тренерский штаб и команда – будем вместе готовиться к отборочным встречам ЧМ-2022 в марте и к финальному турниру Евро-2020. Всё у нас получится", - сказал Оздоев.
Напомним, что сборная России провалила осенний период, не сумев победить ни разу в последних шести матчах.
После заключительного в 2020 году сбора Черчесов дал интервью, в котором подверг критике несколько футболистов, в частности, Фёдора Чалова и братьев Миранчуков.
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