Оздоев высказался о чемпионской гонке "Зенита" и "Спартака"
Полузащитник питерского "Зенита" Магомед Оздоев поделился мыслями о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.
"Спартак" - это и есть "Спартак". Они всегда борются за высокие места. Этот же отрезок чемпионата в прошлом году мы шли вровень. Всё зависит от концовки. "Ростов" тоже хорошо шёл. Думаю, таблица будет ясна к декабрю. Кто качественно проведёт ближайший отрезок, тот и уйдёт с отрывом", - сказал Оздоев.
В 10 стартовых турах чемпионата "Спартак" и "Зенит" набрали по 21 очку и делят первое место в турнирной таблице.
В очном матче "красно-белые" и "сине-бело-голубые" сильнейшего не выявили - ничья 1:1.
Не пропустите: Оздоев рассказал, почему он не стремится уехать в Европу. | http://soccernews.ru
главное
-
Вот почему "Барселона" провалила летнее трансферное окно! Бартомеу не нашел денег для приоритетных целей Кумана
-
Азар, Месси и Гризманн - в тройке наиболее подешевевших футболистов за 2020 год
-
Главные новости дня: 12 октября
-
Сердар Азмун вошел в топ-5 самых дорогих игроков Азии
-
В сборной России сообщили результаты тестирования на коронавирус перед матчем с Венгрией
Лента новостей
-
"Барселона" определилась с тремя целями на зимнее трансферное окно
-
Стала известна зарплата Нойштедтера после возвращения в "Динамо"
-
Ace Football назвало самого переоценённого футболиста в истории
-
Оздоев оценил шансы "Зенита" выйти из группы Лиги Чемпионов
-
Вот почему "Барселона" провалила летнее трансферное окно! Бартомеу не нашел денег для приоритетных целей Кумана
-
Зидан не отказался от идеи купить Погба
-
Киевское "Динамо" назвало "Милану" цену на Миколенко
-
Азар, Месси и Гризманн - в тройке наиболее подешевевших футболистов за 2020 год
-
ПСЖ рассчитывает бесплатно подписать Доннарумму
-
Оздоев высказался о чемпионской гонке "Зенита" и "Спартака"
-
Зе Луиш обратился к фанатам "Локомотива"
-
1
Магат: "В "Барселоне" трофеи выигрывал Месси, а не Гвардиола"
-
1
АПЛ объявила о пяти новых случаях заражения коронавирусом
-
1
"Тамбов" усилился 29-летним защитником
-
Пять игроков сборной Германии выиграли серьёзную сумму в "Кто хочет стать миллионером?"
-
Тайсон решил покинуть "Шахтёр"
-
1
Карпин ярко отреагировал на выход песни своей жены
-
Главные новости дня: 12 октября
-
Магомед Оздоев рассказал, почему он не стремится уехать в Европу
-
Легенда "Ювентуса" Виалли предложил вручить "Золотой мяч" хавбеку "Аталанты"