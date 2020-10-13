Оздоев высказался о чемпионской гонке "Зенита" и "Спартака"

Полузащитник питерского "Зенита" Магомед Оздоев поделился мыслями о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

"Спартак" - это и есть "Спартак". Они всегда борются за высокие места. Этот же отрезок чемпионата в прошлом году мы шли вровень. Всё зависит от концовки. "Ростов" тоже хорошо шёл. Думаю, таблица будет ясна к декабрю. Кто качественно проведёт ближайший отрезок, тот и уйдёт с отрывом", - сказал Оздоев.

В 10 стартовых турах чемпионата "Спартак" и "Зенит" набрали по 21 очку и делят первое место в турнирной таблице.

В очном матче "красно-белые" и "сине-бело-голубые" сильнейшего не выявили - ничья 1:1.

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