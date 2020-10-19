Оздоев высказался о новичке "Зенита" Венделе
Хавбек "Зенита" Магомед Оздоев рассказал, что думает о новичке команды Венделе, который перешел в петербургский клуб несколько недель назад.
"Всегда прекрасно, когда берется хороший игрок. Конкуренция всегда была, есть и будет.
Всегда нужно доказывать право на место в составе, вне зависимости от появления новых футболистов. Без конкуренции невозможно прогрессировать.
Здорово, что Вендел присоединился к нашей команде, надеюсь, он нам поможет, - сказал Оздоев.
Напомним, что "Зенит" приобрел Вендела у "Спортинга" за 20,3 миллиона евро плюс 4 миллиона в виде бонусов.
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