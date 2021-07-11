Оздоев высказался о шансах "Зенита" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Оздоева/Автор неизвестен

Хавбек сборной России и "Зенита" Магомед Оздоев поделился ожиданиями от сезона команды в Лиге чемпионов.

– Есть ли проблема завышенных ожиданий со стороны фанатов в Лиге чемпионов? Особенно учитывая, что в следующем сезоне "Зенит" будет посеян в третьей корзине?

– Это правильно – требовать от клуба, который каждый год становится чемпионом. Если не требовать, будет хуже. Нам нужно доказывать. Это тоже мотивация.

– Проводя аналогию со сборной: "Зенит" не обязан постоянно обыгрывать условную "Барселону"?

– Лигу чемпионов выигрывают команды, у которых бюджеты по миллиарду. Мы должны смотреть на реалии, анализировать. Мое мнение: если мы говорим о спортивном результате, то дойти до четвертьфинала «Зениту» еще реально, имея определенный бюджет. Но дальше – шансы малы.

Десятка топ-клубов мира покупает лучших игроков планеты. "Манчестер Сити", "Челси", "Реал", "Барселона" – у них космические бюджеты. Но они не выигрывают Лигу чемпионов каждый год. "Барселона" – вы сами видели, на какой дистанции она сошла в этом году. Хотя от них тоже требуют. Но даже исходя из этого, про них не говорят, что они бездари.

Футбол, он такой. Ты сегодня можешь себя показать так, а завтра – иначе. Добиваться результата на европейском уровне – тяжело. В Лиге чемпионов собраны лучшие команды. Если мы хотим ее выиграть, нужно развиваться по всем направлениям. Покупать лучших игроков мира и, конечно, воспитывать своих.

– Чего тогда ждать от Лиги чемпионов, если для российских клубов, и "Зенита" в частности, есть определенный потолок?

– Играть, показывать свою силу, делать все, что мы можем. Для меня удивительно, когда говорят, что мы должны априори обыгрывать всех в еврокубках, когда реальность совершенно другая. В России – да, что наша команда и делает. У "Зенита" такие требования – у нас подобраны лучшие российские игроки, – сказал Оздоев.