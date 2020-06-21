Оздоев высказался об игре Дзюбы в матче "Зенита" с ЦСКА
Хавбек "Зенита" Магомед Оздоев высказался по поводу игры форварда Артема Дзюбы в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (4:0).
Ранее 31-летний игрок в своем инстаграме выложил фрагмент матча, где он делает результативную передачу, после чего Малком забивает гол в ворота армейцев.
"Анри в деле". Оздоев - об игре Дзюбы в матче против ЦСКА pic.twitter.com/WzJC9pRYMO— Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) June 21, 2020
"Анри в деле", - прокомментировал видео 27-летний Оздоев.
"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Локомотив" на 12 очков. ЦСКА идет пятым.
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РФС определился с позицией по матчу между "Краснодаром" и "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22