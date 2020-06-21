Оздоев высказался об игре Дзюбы в матче "Зенита" с ЦСКА

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Оздоев высказался об игре Дзюбы в матче "Зенита" с ЦСКА

Хавбек "Зенита" Магомед Оздоев высказался по поводу игры форварда Артема Дзюбы в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (4:0).

Ранее 31-летний игрок в своем инстаграме выложил фрагмент матча, где он делает результативную передачу, после чего Малком забивает гол в ворота армейцев.

"Анри в деле", - прокомментировал видео 27-летний Оздоев.

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Локомотив" на 12 очков. ЦСКА идет пятым.

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