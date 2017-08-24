Оздоев: "Я не реагирую на слухи о переходе в "Спартак"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев дал понять, что слухи о переходе в "Спартак" не имеют под собой никаких оснований.

"Я даже не смотрю, что там пишут. Когда в первый раз написали об интересе "Спартака", я случайно увидел это в группе знакомых ребят в Whats App. Я даже не отвлекаюсь на эти разговоры. Если что-то будет, то клуб меня вызовет. А пока ничего такого нет, поэтому я не реагирую на слухи" - сказал 24-летний футболист.

Стоит отметить, что в стартовавшем сезоне Оздоев является основным игроком "Рубина" и отыграл полностью все семь матчей РФПЛ. | http://soccernews.ru