Оздоев ярко высказался о Дзюбе

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Оздоев ярко высказался о Дзюбе

Фото: инстаграм Магомеда Оздоева/Автор неизвестен

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал, что он думает о нападающем петербургского клуба Артеме Дзюбе.

"Я считаю Дзюбу очень хорошим футболистом. И не из-за того, что он мой друг. Я к Дзюбе как к футболисту всегда относился хорошо, потому что с таким ростом, с такими данными – и так работать с мячом. Не знаю, с чего вообще пошло, что Дзюба – бревно. Я думаю, 90% футболистов в России не примут те мячи, которые принимает Артем, как он работает ногами", - сказал Оздоев в интервью Sports.ru.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 22 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. На счету 29-летнего Оздоева четыре матча без результативных действий.

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