Оздоев: "Зенит" еще может побороться за чемпионство"

Теги магомед оздоевзенит санкт-петербург

Оздоев: "Зенит" еще может побороться за чемпионство"Полузащитник питерского "Зенита" Магомед Оздоев считает, что у его команды еще есть возможность побороться за чемпионский титул РФПЛ.

"Не люблю предсказывать, но думаю, что мы можем бороться не только за второе место, но и за первое. Будем бороться. Отставание уже не такое большое", - приводит слова 25-летнего хавбека "сине-бело-голубых" sport24.ru.

Напомним, Орлов раскритиковал трансферную политику "Зенита". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Зенит Санкт-Петербург 23 42
5 Краснодар 24 41
6 Уфа 24 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Урал 24 29
9 Рубин 24 28
10 Ахмат 23 27
11 Динамо Москва 23 27
12 Ростов 24 27
13 Амкар 23 25
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов