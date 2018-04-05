Оздоев: "Зенит" еще может побороться за чемпионство"

Полузащитник питерского "Зенита" Магомед Оздоев считает, что у его команды еще есть возможность побороться за чемпионский титул РФПЛ.

"Не люблю предсказывать, но думаю, что мы можем бороться не только за второе место, но и за первое. Будем бороться. Отставание уже не такое большое", - приводит слова 25-летнего хавбека "сине-бело-голубых" sport24.ru.

Напомним, Орлов раскритиковал трансферную политику "Зенита". | soccernews.ru