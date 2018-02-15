Оздоев: "Зенит" есть "Зенит", такие предложения поступают не каждый день"

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Оздоев: "Зенит" есть "Зенит", такие предложения поступают не каждый день"
Полузащитник Магомед Оздоев прокомментировал свой переход из "Рубина" в "Зенит".

"В первую очередь, конечно, очень приятно переходить в такой клуб. Это, на мой взгляд, один из грандов чемпионата России, большой клуб, с традициями. И мне хочется показать себя. Об интересе "Зенита" узнал еще в декабре. Мне позвонил агент и сообщил, что есть интерес, и спросил, что я думаю по этому поводу. Я ответил положительно. Самое главное было, чтобы клубы нашли компромисс. 

"Рубин" для меня не чужой клуб, но "Зенит" есть "Зенит", и такие предложения поступают не каждый день. У нас в стране не так много команд, которые выигрывали Кубок и Суперкубок УЕФА. "Зенит" - гранд, стабильный клуб, всегда борется за чемпионство. К счастью, "Зениту" и "Рубину" удалось договориться, решение было за мной. Я ответил положительно, мне хотелось перейти, попробовать себя в таком большом клубе. 

Со многими парнями уже знаком: с Кузяевым, Кокориным - с ними общаюсь чаще других. А так, с Полозом, Ерохиным и Жирковым пересекались в сборной. Санкт-Петербург - очень красивый город, мы с супругой несколько раз приезжали сюда, гуляли. И зимой приезжали, и летом - это было несколько лет назад. Нам очень понравилось. Стадион великолепный! Мы играли на нем - одно удовольствие", - цитирует Оздоева официальный сайт клуба.

25-летний Оздоев обошелся "Зениту" в 3,3 миллиона евро и подписал контракт с клубом до лета 2022 года.

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