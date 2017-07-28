Озджан признан лучшим молодым игроком Германии

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Озджан признан лучшим молодым игроком Германии

Хавбек "Кёльна" Салих Озджан признан лучшим игроком Германии в возрасте до 19 лет, сообщает официальный твиттер клуба.

В борьбе за эту награду полузащитник "козлов" опередил Аймена Баркока из франкфуртского "Айнтрахта" и Гёкхана Гюля из "Фортуны Дюссельдорф".

В прошлом сезоне Озджан сыграл за "Кёльн" 15 матчей и сделал 2 результативных передачи.

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