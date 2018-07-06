Ожидаю борьбу: тренер сборной Швеции рассказал о том, каким будет матч с Англией



Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 с командой Англии.

"Все наши мысли только матче с Англией. После него мы увидим, сможем ли пройти дальше на турнире. Подготовка к этому матчу ничем не отличались от того, что было раньше. Но мы знаем, как добиться победы. Английская команда похожа на нашу, поэтому я ожидаю настоящую борьбу", - цитирует Андерссона 24halmstad.

Напомним, что матч Швеция - Англия состоится 7 июля в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени.

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