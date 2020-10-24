Ожившая "Барселона" против проблемного "Реала": анонсируем первое Эль Классико в текущем сезоне

Матч "Барселона" – "Реал" состоится сегодня, 24 октября, в столице Каталонии. Начало игры 7-го тура чемпионата Испании – в 17:00. За всю историю команды провели между собой 244 матча. Мадридцы выиграли 96 встреч, "сине-гранатовые" – столько же (96). Еще 52 раза победителя выяснить не удалось. Но все это историческая статистика, а что мы имеем сейчас?

Смотреть в турнирную таблицу чемпионата Испании сейчас – бесполезно. Ряд перенесенных и несыгранных матчей создали там небольшой хаос. Например, по потерянным очкам "Севилья", которая занимает 11-ю строчку, потенциально может выбраться на первую позицию. Для любителей формальности все же признаем – испанские гиганты к первому в сезоне Эль Классико подходят не в статусе лидеров чемпионата. Но оба с теоретическими шансами возглавить чемпионат. Для этого каждый должен выиграть все(!) свои несыгранные матчи. Значит, сегодня минимум на одного претендента на промежуточное лидерство станет меньше. Во время короткого межсезонья "Реал" и "Барса" оказались на разных полюсах трансферного рынка. Каталонцы охотились чуть ли не за половиной молодых звезд Европы, а мадридцы снова никого не купили. Главная же проблема "сине-гранатовых" заключалась в желании Месси покинуть команду. Лионель и его окружение были уверены, что игрок имеет право сделать это без каких-либо препятствий. Но бюрократические уловки спасли Бартомеу от окончательной позора. А вот Луису Суаресу пришлось уйти. Сам уругваец считает, что его просто выгнали. И имеет полное право так думать. Именно в таких условиях Рональд Куман наконец получил шанс оказаться в желанном кресле главного тренера своей родной команды.

В свою очередь Зинедин Зидан продолжает делать ставку на все тех же бойцов и ждать "звездопада" над "Сантьяго Бернабеу" уже следующим летом. Перед стартом сезона "Реал" лишь возвращал своих игроков из аренды. В частности, Мартин Едегор должен был еще год играть за "Сосьедад", но Зидан захотел видеть норвежца в своем составе. Однако, до планируемого "звездопада" нужно еще дожить! Местная пресса все активнее пишет о возможной отставке Зинедина Зидана. Якобы, пятеро игроков требуют уволить француза, а боссы клуба уже оценивают возможность приглашения Почеттино. Это все на уровне слухов, а по факту имеем очень неоднозначный старт сезона. И это при довольно благоприятном календаре. "Реал" не сыграл ни одного матча против топ-соперников даже в рамках чемпионата. После безголевой ничьей в первом туре против "Сосьедада" "галактикос" одержали три победы. Казалось, команда просто с трудом входит в сезон. Первый "звоночек" прозвенел перед стартом в ЛЧ. Скромный "Кадис" шокировал "сливочных" на их же поле. Еще и Рамос получил повреждения. На матч против обескровленного коронавирусом "Шахтера" пришлось выйти без капитана, и мы видели, чем это закончилось. Также Зидан дал передышку нескольким лидерам. Теперь Эль Классико станет чуть ли не ключевым для Зизу и его тренерских перспектив в Реале.

Рональд Куман стартовал классно. Юный Фати феерил, что привело к разгромным победам над "Вильярреалом" (4:0) и "Сельтой" (3:0). Ансу всего 17 лет, поэтому ни о какой стабильности нельзя говорить. Настораживает, что никто другой не спас команду, когда у вундеркинда игра не пошла. Даже Месси! Лионель обречен быть под постоянным давлением и шквалом сомнений относительно наличия у него мотивации играть за эту команду. Пока аргентинец не может пристыдить критиков. Перед стартом Лиги Чемпионов "Барса", как и "Реал", сенсационно уступила. "Хетафе" традиционно больше бился (и в прямом смысле этого слова), чем играл в футбол. Но и каталонцы в той игре не заслуживали победы. Гризманн может сколько угодно жаловаться, что его не используют должным образом. Но, если каждый выход один на один завершать ударами по пустым верхним ярусам "Камп Ноу", то веры в тренера больше не становиться. Символично, что в ЛЧ француз даже не вышел на поле. Сергею Реброву и его "Ференцварошу" выпал сложнейший дебют в групповом раунде. Никто не ожидал чуда от венгров, но Барса слишком легко их деклассировала – 5: 1. Сразу три игрока оформили гол + ассист – Фати (не удивлены, правда?), Месси и даже Дембеле. Таким образом "сине-гранатовые" возглавили свой квартет, и могли на фоне позитива готовиться к матчу с "Реалом".

Что по кадровой ситуации?

"Реал" очень рассчитывает на своего капитана. Как мы уже упоминали, против "Шахтера" в Лиге Чемпионов Рамос не играл из небольшой повреждения. Очевидно, что Серхио решил поберечься на Эль Классико, ведь в заявку на отчетный матч попал, и в Мадриде ждут помощи своего вожака. Но на этом проблемы Зинедина Зидана только начинаются. Эден Азар, похоже, оформил себе прописку в клубном лазарете. Временно "гостят" у бельгийца Дани Карвахаль и Мартин Эдегор. Остальные потери (Мариано и Одриосола) не выглядят критичными.

Барселона не досчитается основного голкипера. Тер Штеген в нынешнем сезоне на поле еще не выходил. Самюэль Умтити продолжает неравную борьбу с хроническими травмами колена, но на француза в команде уже давно не рассчитывают. Среди позитива стоит отметить попадание в заявку Жорди Альбы, который пропустил два предыдущих матча команды. Не факт, что защитник готов выйти с первых минут и играть весь матч, но теперь по крайней мере Куман будет иметь дополнительные варианты перестановок.

Ориентировочные составы на матч "Барселона" – "Реал"

"Реал Мадрид": Куртуа – Начо, Варан, Рамос, Менди – Вальверде, Каземиро, Кроос – Винисиус, Бензема, Васкес

"Барселона": Нето – Роберто, Пике, Лангле, Дест – Де Йонг, Бускетс, Коутинью – Фати, Месси, Дембеле