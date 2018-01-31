Озил близок к продлению контракта с "Арсеналом"

Хавбек "Арсенала" Месут Озил, скорее всего, продолжит выступления за "канониров".

Как сообщает Bild, футболист дал согласие на продление соглашения с клубом. Отмечается, что на его решение повлияло возможное подписание Пьера-Эмерика Обамеянга.

Напомним, что действующий контракт Озила с "Арсеналом" истекает летом этого года.

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