Озил близок к уходу из "Арсенала"
Хавбек лондонского "Арсенала" Месут Озил, скорее всего, сменит команду во время зимнего трансферного окна.
По информации Fotomac, предметные переговоры об аренде звёздного футболиста ведёт "Фенербахче".
Сообщается, что клубы могут закрыть сделку по 31-летнему немцу уже на этой неделе.
В текущем сезоне Озил сыграл за "Арсенал" всего 11 матчей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.
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|Шеффилд Юнайтед
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|Кристал Пэлас
|17
|23
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|Арсенал Лондон
|17
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|Ньюкасл Юнайтед
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|21
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|16
|Эвертон
|17
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|Астон Вилла
|17
|15
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|Саутгемптон
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|Норвич Сити
|17
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