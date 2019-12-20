Озил близок к уходу из "Арсенала"

Теги арсенал лондонмесут озилфенербахчетрансферы

Озил близок к уходу из "Арсенала"

Хавбек лондонского "Арсенала" Месут Озил, скорее всего, сменит команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Fotomac, предметные переговоры об аренде звёздного футболиста ведёт "Фенербахче".

Сообщается, что клубы могут закрыть сделку по 31-летнему немцу уже на этой неделе.

В текущем сезоне Озил сыграл за "Арсенал" всего 11 матчей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.

Не пропустите: Власти Китая жёстко отреагировали на критику Озила. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" объявило о продлении контракта с тренером Новиковым

"Динамо" объявило о продлении контракта с тренером Новиковым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 17 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 17 35
4 Челси Челси 17 29
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 17 25
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 17 25
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 17 24
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 17 23
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 17 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 17 22
12 Бернли Бернли 17 21
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 17 20
14 Борнмут Борнмут 17 19
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
16 Эвертон Эвертон 17 18
17 Астон Вилла Астон Вилла 17 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 17 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 17 12
20 Уотфорд Уотфорд 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов