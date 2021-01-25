Озил будет получать в "Фенербахче" 3 млн евро в год

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Озил будет получать в "Фенербахче" 3 млн евро в годПоявились детали контракта полузащитника Месута Озила с "Фенербахче".

По информации Kicker, футболист будет получать 3 миллиона евро в год, но выплаты зарплаты начнутся с 1 июля 2021 года. Очевидно, это связано со сложной финансовой ситуацией в турецком гранде. Напомним, президент клуба просил болельщиков собрать деньги на трансфер Озила через смс.

Отмечается, что немец достался "Фенербахче" бесплатно. "Арсенал" не получит ничего за трансфер хавбека. Но самому игроку положены подъемные в размере 550 тысяч евро.

Контракт Озила рассчитан до 2024 года.

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