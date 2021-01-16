Озил договорился с "Арсеналом" о расторжении контракта

Теги арсенал лондонфенербахчемесут озилтрансферы

Озил договорился с "Арсеналом" о расторжении контракта

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил в самое ближайшее время покинет лондонский клуб, утверждает The Athletic.

По сведениям издания, стороны согласовали прекращение сотрудничества за полгода до истечения срока контракта.

Ожидается, что звёздный немец уже на этих выходных перейдёт в "Фенербахче" на правах свободного агента.

Озил не играет с марта. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не включил его в заявку на сезон. 

Хавбек выступал за "канониров" с 2013 года, сыграл 254 матча, забил 44 гола и сделал 77 ассистов.

Не пропустите: Озил объяснил, почему Роналду лучше Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Семак заявил, что "Спартак" отказался играть с "Зенитом" на сборе. "Красно-белые" ответили

Семак заявил, что "Спартак" отказался играть с "Зенитом" на сборе. "Красно-белые" ответили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов