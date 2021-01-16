Озил договорился с "Арсеналом" о расторжении контракта

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил в самое ближайшее время покинет лондонский клуб, утверждает The Athletic.

По сведениям издания, стороны согласовали прекращение сотрудничества за полгода до истечения срока контракта.

Ожидается, что звёздный немец уже на этих выходных перейдёт в "Фенербахче" на правах свободного агента.

Озил не играет с марта. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не включил его в заявку на сезон.

Хавбек выступал за "канониров" с 2013 года, сыграл 254 матча, забил 44 гола и сделал 77 ассистов.

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