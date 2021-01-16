Озил договорился с "Арсеналом" о расторжении контракта
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил в самое ближайшее время покинет лондонский клуб, утверждает The Athletic.
По сведениям издания, стороны согласовали прекращение сотрудничества за полгода до истечения срока контракта.
Ожидается, что звёздный немец уже на этих выходных перейдёт в "Фенербахче" на правах свободного агента.
Озил не играет с марта. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не включил его в заявку на сезон.
Хавбек выступал за "канониров" с 2013 года, сыграл 254 матча, забил 44 гола и сделал 77 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18