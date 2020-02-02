Озил этой зимой мог перейти в катарский клуб. "Арсенал" отклонил предложение

Теги месут озиларсенал лондон

Озил этой зимой мог перейти в катарский клуб. "Арсенал" отклонил предложениеПолузащитник "Арсенала" Месут Озил мог продолжить карьеру в катарском клубе. Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, 31 летний футболист получил предложение из Катара и готов был рассмотреть вариант, однако новый тренер "Арсенала" Микелль Артета был против трансфера Озила, так как в клубе не было подходящей замены хавбеку.

В нынешнем сезоне 31-летний игрок участвовал в 18 матчах, сделав  ассиста. Его соглашение с "Арсеналом" действует до 2021 года.

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