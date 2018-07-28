Озил: "Горд быть капитаном "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил поделился эмоциями после матча Международного кубка чемпионов против ПСЖ.

"Горд быть капитаном "Арсенала". Мы одержали хорошую победу. Поддержка со стороны болельщиков в Сингапуре вновь была великолепной" - написал Озил в своём твиттере.

Отметим, что немецкий хавбек открыл счёт в поединке с парижанами.

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