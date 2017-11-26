Озил готов начать переговоры с "Барселоной"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил готов начать переговоры с каталонской "Барселоной" о своем переходе в ее стан.

Как информирует The Sun, 29-летний хавбек "канониров" рассматривает вариант со своим возвращением в испанскую Ла Лигу приоритетным для себя. Поэтому ожидается, что немец может перейти в каталонский гранд уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, "Барселона" может отказаться от трансфера Озила. | soccernews.ru