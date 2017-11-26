Озил готов начать переговоры с "Барселоной"

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Озил готов начать переговоры с "Барселоной"Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил готов начать переговоры с каталонской "Барселоной" о своем переходе в ее стан.

Как информирует The Sun, 29-летний хавбек "канониров" рассматривает вариант со своим возвращением в испанскую Ла Лигу приоритетным для себя. Поэтому ожидается, что немец может перейти в каталонский гранд уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, "Барселона" может отказаться от трансфера Озила. | soccernews.ru

комментарии
Клоп

а ему на камп ноу свиную голову не кинут на поле?

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