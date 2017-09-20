Озил готов вернуться на поле

Хавбек "Арсенала" Месут Озил вернулся в общую группу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболист восстановился от мышечной травмы, из-за которой вынужден был пропустить игры с "Кельном" и "Челси".

Озил может сыграть сегодня в рамках Кубка Лиги против "Вест Бромвича".

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