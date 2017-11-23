Озил хочет зарабатывать в "Барселоне" 10 миллионов евро в год

Теги барселонамесут озиларсенал лондон

Озил хочет зарабатывать в "Барселоне" 10 миллионов евро в год

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил готов перейти в "Барселону" уже в январе, сообщает AS.

По сведениям издания, в случае трансфера в каталонский клуб 29-летний немец хочет зарабатывать десять миллионов евро в год после вычета налогов.

Напомним, что контракт Озила с "Арсеналом" истекает летом 2018 года и стороны не могут договориться о его продлении.

Не пропустите: Вальверде выступил против подписания Озила. | http://soccernews.ru

комментарии
канат

нахуй он там нужен?!!!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 20 тура

Турнир прогнозов: итоги 20 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 12 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов