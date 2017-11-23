Озил хочет зарабатывать в "Барселоне" 10 миллионов евро в год

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил готов перейти в "Барселону" уже в январе, сообщает AS.

По сведениям издания, в случае трансфера в каталонский клуб 29-летний немец хочет зарабатывать десять миллионов евро в год после вычета налогов.

Напомним, что контракт Озила с "Арсеналом" истекает летом 2018 года и стороны не могут договориться о его продлении.

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