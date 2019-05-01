Озил: "Хочу остаться в "Арсенале". Я счастлив в этом клубе"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заявил, что хочет продолжать играть в лондонском клубе, пишет Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 37-летний немец может покинуть команду этим летом.

"У меня есть еще два года по контракту. Я хочу остаться в "Арсенале". Я очень счастлив в этом клубе. Мне 30 и у меня еще есть время играть. Что будет дальше - увидим.

С Эмери у меня хорошие отношения, нет никаких проблем", - сказал Озил.

Контракт игрока действует до 2021 года. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 23 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

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