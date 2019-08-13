Озил и Колашинац, скорее всего, пропустят ещё несколько матчей из-за угроз нападения
Игроки "Арсенала" Месут Озил и Зеад Колашинац, скорее всего, пропустят несколько встреч из-за угроз нападения, передает Daily Mail.
Ранее сообщалось, что у футболистов возник конфликт с представителями криминальных структур с Ближнего Востока. Ради безопасности игрокам пришлось пропустить матч 1-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" (1:0).
Также сообщалось, что на на автомобиль Озила было совершено нападение двумя неизвестными. Однако преступников поймали и будут судить осенью.
17 августа "Арсенал" в рамках 2-го тура чемпионата Англии встретится с "Бернли". Начало - в 14:30 (мск).
А еще: Арестованы двое подозреваемых в угрозах Озилу | http://soccernews.ru
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|3
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|38
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|Тоттенхэм
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|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
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|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
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|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
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|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
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|26
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|16