Озил и Колашинац, скорее всего, пропустят ещё несколько матчей из-за угроз нападения

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Озил и Колашинац, скорее всего, пропустят ещё несколько матчей из-за угроз нападения

Игроки "Арсенала" Месут Озил и Зеад Колашинац, скорее всего, пропустят несколько встреч из-за угроз нападения, передает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что у футболистов возник конфликт с представителями криминальных структур с Ближнего Востока. Ради безопасности игрокам пришлось пропустить матч 1-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" (1:0).

Также сообщалось, что на на автомобиль Озила было совершено нападение двумя неизвестными. Однако преступников поймали и будут судить осенью.

17 августа "Арсенал" в рамках 2-го тура чемпионата Англии встретится с "Бернли". Начало - в 14:30 (мск).

А еще: Арестованы двое подозреваемых в угрозах Озилу | http://soccernews.ru
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