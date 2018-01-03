Озил и Косиельни могут не сыграть с "Челси"

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Озил и Косиельни могут не сыграть с "Челси"
Футболисты "Арсенала" Лоран Косиельни и Месут Озил могут пропустить матч 22-го тура чемпионата Англии против "Челси", сообщает ВВС.

По сведениям издания, оба футболисты едва восстановились после повреждений. Решение об их участие в матче будет принято непосредственно перед его началом.

В этом сезоне 29-летний Озил провел за "Арсенал" 17 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. На счету 32-летнего Косиельни 17 поединков.

Матч "Арсенал" - "Челси" состоится сегодня, 3 января и начнется в 22:45 по московскому времени.

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